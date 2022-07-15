Batuhan Şen: Heyecanlıyım

Galatasaray'ın MOL Fehervar maçında kalesini koruyan Batuhan Şen, ilerisi için umut verdi. İki yıl kiralık oynadıktan sonra takıma katılan genç file bekçisi, "Geri döndüm. Çok heyecanlıydım. Takım olarak yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadık ama hazır şekilde lige başlayacağız" dedi.
Galatasaray'ın MOL Fehervar maçında kalesini koruyan Batuhan Şen, ilerisi için umut verdi. İki yıl kiralık oynadıktan sonra takıma katılan genç file bekçisi, "Geri döndüm. Çok heyecanlıydım. Takım olarak yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadık ama hazır şekilde lige başlayacağız" dedi.