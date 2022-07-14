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Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezonun kadro planlamasına devam ederken, gündemine William Carvalho'yu almıştı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Willian Arao'yu transfer etmesinin ardından, William Carvalho konusunda resmi temaslara başladı ve teklifini yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:11
Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

Sarı kırmızılılar, orta saha bölgesine takviye yapma hedefinde.

Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.

Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

A Spor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Galatasaray'ın, 30 yaşındaki orta saha için resmi ve yazılı teklifini Real Betis'e ilettiği kaydedildi.

Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

Ancak Galatasaray'ın bu teklifinin, 8-10 milyon Euro arasında bir rakam olmadığı için teklifin reddedildiği belirtildi.

Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

Haberde ayrıca Carvalho'nun, sarı kırmızılılara gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

Tarafların hala temas halinde olduğu ve pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği aktarıldı.

Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

William Carvalho'nun, Betis'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

Carvalho'nun, Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

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