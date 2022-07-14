Galatasaray William Carvalho transferinde gaza bastı! Teklif...

Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, orta saha bölgesine takviye yapma hedefinde.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.
Galatasaray'da sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, orta saha bölgesine takviye yapma hedefinde.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.
Cimbom, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen William Carvalho'yu gündemine almıştı.
Portekizli yıldıza Fenerbahçe'nin de talip olduğu belirtiliyordu.
Carvalho'nun transferiyle ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir haber geldi.
A Spor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Galatasaray'ın, 30 yaşındaki orta saha için resmi ve yazılı teklifini Real Betis'e ilettiği kaydedildi.
Ancak Galatasaray'ın bu teklifinin, 8-10 milyon Euro arasında bir rakam olmadığı için teklifin reddedildiği belirtildi.
Haberde ayrıca Carvalho'nun, sarı kırmızılılara gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Tarafların hala temas halinde olduğu ve pazarlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği aktarıldı.
William Carvalho'nun, Betis'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Carvalho'nun, Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
1.87 boyundaki ön libero, geçen sezon 49 maçta forma giydi.
Carvalho, 49 karşılaşmada 4 gol attı.
Ayrıca 5 de asist yaptı.