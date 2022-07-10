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GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'da yeni sezon mesaisi sürüyor!

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift idmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda tabilizasyon ve mobilizasyon çalışması yapıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 22:30
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'da yeni sezon mesaisi sürüyor!

Galatasaray, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki dördüncü günü çift antrenmanla tamamladı.

Sturm Graz maçında ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılılar, günü rejenerasyon ile geçirirken, diğer oyuncular antrenmana ısınma ile başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Galatasaray, ana bölümde ise 2 grup halinde jokerli dar alan oyunu oynadı. Akşam gerçekleşen günün ikinci antrenmanında ise stabilizasyon ve mobilizasyon çalışması yapıldı.

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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