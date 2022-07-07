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Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin 5 yıldız kullanımına dair TFF'ye mektup!

Galatasaray, Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logo kullanımına dair TFF’ye resmi yazı gönderdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 11:16 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 11:26
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin 5 yıldız kullanımına dair TFF'ye mektup!

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Fenerbahçe'nin 5 yıldız kullanımına dair mektup gönderdi.

"TÜRKIYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETIM KURULU SAYIN BAŞKANLIĞINA

KONU: Ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.07.2022 tarihinde, bu sezon itibariyle iddia edilen 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımının hayata geçirildiği www.fenerbahce.org üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyuru gayrimeşrudur. Kulübümüz 23.03.2021 tarihinde bu konuyla ilgili gerekli itirazlarını yazılı olarak beyan ederek başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleri ile birlikte Sayın Federasyonunuza iletmiştir.

Altmış iki yıldır uygulanmakta olan Milli Lig Sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başansızlıklannı örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun itibarını zedelemek için gözünü kırpmayan, sorunlu bir düşüncenin ürünüdür.

İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez.
inanıyoruz ki, sadece Galatasaray camiasının değil diğer kulüp yönetimleri ve taraftarlarının da ortak amacı, maddi ve manevi kayba uğramamak, armalanm asılsız pazarlama ve manipülasyon malzemesine aracı etmemektir. Bu amaçla herkesi hukukun, adaletin ve tarihi gerçeklerin yarımda olmaya davet ederiz.

SONUÇ VE İSTEM:

Yönetiminizin göreve geldiği ilk günden beri gerek söylemleri gerekse eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine şahit olmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonu ilgili talimatlannda şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu ortaoyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatlan uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz."

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