Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 2. hazırlık maçı olan Mol Vidi (Mol Fehervar) karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray mücadelesinin detayları...

MOL VIDI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma GS TV Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

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