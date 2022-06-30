SON DAKİKA - Galatasaray'da flaş ayrılık! Alpaslan Öztürk Eyüpspor'a transfer oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken, transferde de hareketli günler yaşıyor. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak oyuncular da merakla beklenirken, yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı.
G.Saray'ın tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu.
İstanbul ekibi, transferi sosyal medya hesabından resman duyurdu.
Tecrübeli savunma oyuncusunun Eyüpspor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.
Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Alpaslan Öztürk! 🦁— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 30, 2022
Eyüpspor'umuz, Galatasaray'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. ✍️
Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. 💜💛 pic.twitter.com/5wbeNeZsfZ