Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Galatasaray'da flaş ayrılık! Alpaslan Öztürk Eyüpspor'a transfer oldu

SON DAKİKA - Galatasaray'da flaş ayrılık! Alpaslan Öztürk Eyüpspor'a transfer oldu

Son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Alpaslan sezon sonuna kadar Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 18:03 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 18:13
SON DAKİKA - Galatasaray'da flaş ayrılık! Alpaslan Öztürk Eyüpspor'a transfer oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken, transferde de hareketli günler yaşıyor. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak oyuncular da merakla beklenirken, yeni sezon öncesi ilk ayrılık yaşandı.

G.Saray'ın tecrübeli futbolcusu Alpaslan Öztürk, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu.

İstanbul ekibi, transferi sosyal medya hesabından resman duyurdu.

Tecrübeli savunma oyuncusunun Eyüpspor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi.

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