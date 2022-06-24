Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı İstanbul'a geldi!

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların yeni stoperi İstanbul'a geldi.

27 yaşındaki futbolcunun, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu. Konyaspor Kulübü de ilk önce Fenerbahçe ile 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Ancak Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe arasında fiyat konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü. Ardından Konyaspor, Galatasaray ile bonuslarla birlikte 3.3 milyon Euro'ya el sıkıştı.

Ardından Abdülkerim Bardakcı'nın menajeri sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü. Yapılan görüşme sonucunda Abdülkerim Bardakcı da sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağladı.