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GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferde hız kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Abdülkerim Bardakcı'da mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda şov başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan Cimbom, İspanyol kanat için harekete geçti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 17:28
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Düzenlenen imza töreninde konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, takıma yapılacak takviyeler üzerine yoğunlaştıklarını ifade etmişti.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Başarısız geçen sezonun izlerini silmek isteyen Cimbom, gözünü şampiyonluğa dikti.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Okan Kocuk, Yunus Akgün ve Emre Akbaba'yı kamp programına dahil etmeyi düşünen Okan Buruk, bazı genç oyuncuların kiralanmasını istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Transferde nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar hummalı bir operasyon yürütüyor.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

İLK BOMBA ABDÜLKERİM BARDAKCI!
Teknik direktör Okan Buruk'un resmen açıklanmasının ardından harekete geçen Galatasaray, Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan 27 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katan Aslan, ezeli rakiplerine dev bir çalım attı.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Transferde hız kesmeyecek olan Galatasaray, Okan Buruk'un belirlediği bölgelere yapacağı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Hücum hattını zenginleştirmeyi amaçlayan Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

IVAN ALEJO İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Cadiz'de forma giyen Ivan Alejo'nun peşine düştü.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Her iki kanatta da forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan İspanyol futbolcuya transfer çağrısında bulunulduğu iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Söz konusu haberde; Sarı-kırmızılıların Alejo'yu birkaç sezondur takip ettiği ve yeniden gündemine aldığı futbolcuda ısrarcı olduğu öne sürüldü.


GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Geçtiğimiz sezon Cadiz'de 24 maçta forma giyen Ivan Alejo, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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