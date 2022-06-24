GALATASARAY HABERİ: Transfer şov başladı! Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir bomba daha

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.
Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.
Düzenlenen imza töreninde konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, takıma yapılacak takviyeler üzerine yoğunlaştıklarını ifade etmişti.
Başarısız geçen sezonun izlerini silmek isteyen Cimbom, gözünü şampiyonluğa dikti.
Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak.
Okan Kocuk, Yunus Akgün ve Emre Akbaba'yı kamp programına dahil etmeyi düşünen Okan Buruk, bazı genç oyuncuların kiralanmasını istiyor.
Transferde nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar hummalı bir operasyon yürütüyor.
İLK BOMBA ABDÜLKERİM BARDAKCI!
Teknik direktör Okan Buruk'un resmen açıklanmasının ardından harekete geçen Galatasaray, Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağladı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan 27 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katan Aslan, ezeli rakiplerine dev bir çalım attı.
Transferde hız kesmeyecek olan Galatasaray, Okan Buruk'un belirlediği bölgelere yapacağı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.
Hücum hattını zenginleştirmeyi amaçlayan Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.
IVAN ALEJO İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Cadiz'de forma giyen Ivan Alejo'nun peşine düştü.
Her iki kanatta da forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak.
Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan İspanyol futbolcuya transfer çağrısında bulunulduğu iddia edildi.
Söz konusu haberde; Sarı-kırmızılıların Alejo'yu birkaç sezondur takip ettiği ve yeniden gündemine aldığı futbolcuda ısrarcı olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Cadiz'de 24 maçta forma giyen Ivan Alejo, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.