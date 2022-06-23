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GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun talipleri artıyor. Yeni adresi merak konusu olan 26 yaşındaki savunmacı, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunuyor. Bir süredir İspanya La Liga ekibi Sevilla, transfer için girişimlerini sürdürüyor. Teklifini de yapan Sevilla, Galatasaray yönetiminden olumsuz yanıt aldı. Minimum bonservis bedelini belirleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, o rakamın aşağısına Marcao'yu bırakmaya yanaşmıyor. Öte yandan Sevilla'nın ardından 2 Avrupa ekibi daha yıldız oyuncunun peşine düştü. İşte o takımlar ve gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 09:31
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da gözler kadroda yaşanacak değişikliklere çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Hayal kırıklığıyla geçen bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Sportif direktör Cenk Ergün, Galatasaray'daki transfer operasyonunu yürüten isim konumunda.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Cimbom'da transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Taşların yerinden oynayacağı Aslan'da gözden çıkarılan isimlerin yanı sıra, bonservis geliri getirebilecek oyuncuların da satışına izin verilecek.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Geçtiğimiz sezon her ne kadar hedeflerden uzak kalınsa da bazı futbolcular bireysel performanslarıyla öne çıktı.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, sergiledikleri futbolla yüreklere su serpti. Transferin gözdesi konumuna gelen iki yıldız, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Özellikle Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde birçok maçta haftanın 11'ine girerek dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

SEVILLA'NIN MARCAO ISRARI!
Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak için bir süredir girişimlerde bulunan İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın ısrarı sürüyor.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Diego Carlos'un yerini doldurmak isteyen İspanyol ekibinde, Marcao liste başı konumda bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Marcao'nun güçlü fiziği ve ayaklarına hakim olması, Sevilla yönetimini cezbediyor.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ!
Fransız basınında çıkan haberlerde; Marcao'nun peşinde olan Sevilla, Galatasaray yönetimine teklifini sundu.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Sarı-kırmızılıların minimum 14 milyon euro beklediği 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro'luk bir teklif yapıldı.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Galatasaray yönetimi, Sevilla'nın yapmış olduğu bu teklifi geri çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

2 TALİP DAHA!
Yeni adresi merak edilen Marcao'ya Sevilla'nın ardından 2 talip daha çıktı.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

İtalyan ekibi Torino ve Rus temsilcisi Zenit'in yıldız savunmacının son durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 38 resmi maçta görev alan Marcao, 1 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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