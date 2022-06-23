GALATASARAY HABERİ: O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da gözler kadroda yaşanacak değişikliklere çevrildi.
Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da gözler kadroda yaşanacak değişikliklere çevrildi.
Hayal kırıklığıyla geçen bir sezonu geride bırakan sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Sportif direktör Cenk Ergün, Galatasaray'daki transfer operasyonunu yürüten isim konumunda.
Cimbom'da transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Taşların yerinden oynayacağı Aslan'da gözden çıkarılan isimlerin yanı sıra, bonservis geliri getirebilecek oyuncuların da satışına izin verilecek.
Geçtiğimiz sezon her ne kadar hedeflerden uzak kalınsa da bazı futbolcular bireysel performanslarıyla öne çıktı.
Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, sergiledikleri futbolla yüreklere su serpti. Transferin gözdesi konumuna gelen iki yıldız, Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Özellikle Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde birçok maçta haftanın 11'ine girerek dikkatleri üzerine çekti.
SEVILLA'NIN MARCAO ISRARI!
Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak için bir süredir girişimlerde bulunan İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın ısrarı sürüyor.
Diego Carlos'un yerini doldurmak isteyen İspanyol ekibinde, Marcao liste başı konumda bulunuyor.
TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ!
Fransız basınında çıkan haberlerde; Marcao'nun peşinde olan Sevilla, Galatasaray yönetimine teklifini sundu.
Sarı-kırmızılıların minimum 14 milyon euro beklediği 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro'luk bir teklif yapıldı.
Galatasaray yönetimi, Sevilla'nın yapmış olduğu bu teklifi geri çevirdi.
İtalyan ekibi Torino ve Rus temsilcisi Zenit'in yıldız savunmacının son durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 38 resmi maçta görev alan Marcao, 1 gol kaydetti.
26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.