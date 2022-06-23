TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Keita Balde'den kötü haber!

Galatasaray'da seçim süreci tamamlandıktan sonra transfer çalışmaları hızlanmış durumda.
Galatasaray'da seçim süreci tamamlandıktan sonra transfer çalışmaları hızlanmış durumda.
Teknik direktör konusunda belirsizlikleri bitiren sarı-kırmızılılar gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Okan Buruk ile anlaştıklarını açıklayan Aslan'da transfer çalışmalarını Futbol Direktörü Cenk Ergün yönetiyor.
Geride bıraktığımız sezonda istenilen ivmeyi bir türlü yakalayamayan sarı-kırmızılılarda transfer için yönetim kolları sıvamış durumda.
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak olan Galatasaray'da kadroya yıldız isimler katılacak.
Hücum açısından sıkıntılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar, transfer listesinde birçok golcü futbolcuya yer veriyor.
Kaliteli ayaklarla temasa geçen Aslan'a son olarak listesindeki bir isimden kötü haber geldi.
Tuttomercato'nun MlsNews'ten derlediği habere göre Galatasaray'ın listesinde bulunan Keita Balde ile MLS kulüpleri ve Serie A ekibi Sampdoria'nın da ilgilendiği iddia edildi.
İtalyan takım küme düştüğü takdirde sözleşmesinde fesih maddesi bulunan hücumcu futbolcu 30 Haziran 2022 tarihiyle boşa çıkıyor.
KEITA BALDE KİMDİR?
Keita Balde, 8 Mart 1995 tarihinde doğmuştur.
27 yaşındaki futbolcu, İspanya Arbùcies'te dünyaya gelmiştir.
Forvet bölgesinde oynayan futbolcu, kariyerine CF Damm Altyapısı'nda başlamıştır.
Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu, kariyerinde Barcelona Altyapısı, Lazio, Monaco, Inter ve Sampdoria gibi önemli takımlarda da forma giymiştir.
Cagliari ile çıktığı 26 maçta 3 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağlayan Balde'nin 3 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.