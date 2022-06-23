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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Keita Balde'den kötü haber!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Okan Buruk’un resmen açıklanmasının ardından transfer çalışmaları hızlandı. Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında istenilen ivmeyi yakalayamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için forvet hattında görev yapan birçok isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Fakat listesinde bulunan yıldız futbolcu Keita Balde'den Cimbom’a kötü haber geldi. Golcü futbolcuya MLS ve Serie A takımlarının talip olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 19:01
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Galatasaray'da seçim süreci tamamlandıktan sonra transfer çalışmaları hızlanmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Teknik direktör konusunda belirsizlikleri bitiren sarı-kırmızılılar gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Okan Buruk ile anlaştıklarını açıklayan Aslan'da transfer çalışmalarını Futbol Direktörü Cenk Ergün yönetiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Geride bıraktığımız sezonda istenilen ivmeyi bir türlü yakalayamayan sarı-kırmızılılarda transfer için yönetim kolları sıvamış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla lige başlayacak olan Galatasaray'da kadroya yıldız isimler katılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Hücum açısından sıkıntılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar, transfer listesinde birçok golcü futbolcuya yer veriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Kaliteli ayaklarla temasa geçen Aslan'a son olarak listesindeki bir isimden kötü haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Tuttomercato'nun MlsNews'ten derlediği habere göre Galatasaray'ın listesinde bulunan Keita Balde ile MLS kulüpleri ve Serie A ekibi Sampdoria'nın da ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Senegalli futbolcu sezon başında Monaco'dan Cagliari'nin kadrosuna katılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

İtalyan takım küme düştüğü takdirde sözleşmesinde fesih maddesi bulunan hücumcu futbolcu 30 Haziran 2022 tarihiyle boşa çıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

KEITA BALDE KİMDİR?

Keita Balde, 8 Mart 1995 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

27 yaşındaki futbolcu, İspanya Arbùcies'te dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Forvet bölgesinde oynayan futbolcu, kariyerine CF Damm Altyapısı'nda başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu, kariyerinde Barcelona Altyapısı, Lazio, Monaco, Inter ve Sampdoria gibi önemli takımlarda da forma giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Cagliari ile çıktığı 26 maçta 3 gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağlayan Balde'nin 3 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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