Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Galatasaray'da başkanlık seçiminin sona ermesiyle beraber hareketlilik başladı.
Galatasaray'da başkanlık seçiminin sona ermesiyle beraber hareketlilik başladı.
Sarı kırmızılılarda 2. kez başkan olan Dursun Özbek, teknik direktör ve transfer konularını bitirmeye çalşıyor.
ÖNCELİK HOCA
Cimbom'un çiçeği burnunda başkanı, öncelikle teknik direktör meselesini halletmek istiyor.
Marco Rose ve Okan Buruk isimleri arasında gidip gelen Galatasaray yönetimi, farklı isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.
Dursun Özbek, teknik direktör ve transferlere ilişkin kısa süre önce bir açıklama yapmıştı.
Özbek, hoca konusuna dair tarih vermiş, transferler için de konuşmuştu.
Galatasaray Başkanı açıklamasında, "Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Dursun Özbek, transferlere ilişkin de şu sözleri sarf etti;
"Biz seçileli 1 hafta oldu. Çalışmalarımız önceden devam ediyordu.
Önümüzdeki hafta meyvelerini toplamaya başlayacağız.
Transfer sezonu uzun. Seçimin 11 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle süre kaybı var ama onu telafi etmeye çalışıyoruz. Yoğun çalışma içindeyiz.
Cumhuriyetin 100. yılında en iyi neticeleri almak üzere yoğun çalışma içindeyiz.
Taraftarlarımızın bizden beklentileri var.
Camiayı memnun edecek bir yıl geçmesini diliyorum. İnşallah öyle olacak."
RUSYA'DAN BARINOV İDDİASI
Bununla beraber Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Barinov ile ilgilendiği iddia edildi.
Rus basınındaki haberlere göre, Galatasaray, Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Dmitry Barinov'u istiyor.
25 yaşındaki oyuncu, Lokomotiv'in önemli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor.
Barinov'un kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.