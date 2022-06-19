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Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, bir yandan teknik direktörünü açıklamaya hazırlanırken, diğer yandan da transferler ile ilgileniyor. Rus basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray'ın son transfer hedefi Dmitri Barinov oldu. İşte detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 09:27
Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Galatasaray'da başkanlık seçiminin sona ermesiyle beraber hareketlilik başladı.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Sarı kırmızılılarda 2. kez başkan olan Dursun Özbek, teknik direktör ve transfer konularını bitirmeye çalşıyor.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

ÖNCELİK HOCA
Cimbom'un çiçeği burnunda başkanı, öncelikle teknik direktör meselesini halletmek istiyor.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Marco Rose ve Okan Buruk isimleri arasında gidip gelen Galatasaray yönetimi, farklı isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Dursun Özbek, teknik direktör ve transferlere ilişkin kısa süre önce bir açıklama yapmıştı.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Özbek, hoca konusuna dair tarih vermiş, transferler için de konuşmuştu.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Galatasaray Başkanı açıklamasında, "Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Öte yandan Dursun Özbek, transferlere ilişkin de şu sözleri sarf etti;

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

"Biz seçileli 1 hafta oldu. Çalışmalarımız önceden devam ediyordu.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Önümüzdeki hafta meyvelerini toplamaya başlayacağız.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Transfer sezonu uzun. Seçimin 11 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle süre kaybı var ama onu telafi etmeye çalışıyoruz. Yoğun çalışma içindeyiz.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Cumhuriyetin 100. yılında en iyi neticeleri almak üzere yoğun çalışma içindeyiz.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Taraftarlarımızın bizden beklentileri var.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Camiayı memnun edecek bir yıl geçmesini diliyorum. İnşallah öyle olacak."

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

RUSYA'DAN BARINOV İDDİASI
Bununla beraber Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Barinov ile ilgilendiği iddia edildi.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Rus basınındaki haberlere göre, Galatasaray, Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Dmitry Barinov'u istiyor.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

25 yaşındaki oyuncu, Lokomotiv'in önemli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor.

Rusya'dan Galatasaray için Dmitri Barinov iddiası!

Barinov'un kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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