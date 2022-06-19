GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Süper Lig için yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer gündemi yoğun...
Süper Lig için yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer gündemi yoğun...
Teknik direktörlük görevi için resmi olarak açıklanmasa da Okan Buruk'la anlaşan sarı-kırmızılılar, takımdaki bazı isimlerin geleceğiyle ilgili kararı da vermek üzere.
Aslan'da sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar..
Sofiane Feghouli'yi Galatasaray'a getirmek için eşiyle beraber Fransa'ya kadar giden Dursun Özbek yeniden başkan seçildi.
Sözleşmesi biten Feghouli de Özbek'in seçilmesini fırsat bilerek kutlama mesajı gönderdi ve görevinde başarılar diledi.
Kendisine teşekkür eden Özbek de, Feghouli'ye görüşmelerin nasıl gittiğini sordu. Bir de mesaj verdi.
Başkan Özbek mesajında şu ifadeleri kullandı:
Kısa süre içinde hocayla anlaşacağız. Bir yere imza atmadan önce bizi bilgilendir.
Belki de yeniden beraber çalışma ortamı oluşabilir.
SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?
26 Aralık 1989 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Cezayirli futbolcu kariyerine Grenoble altyapısında başladı.
Valencia, Almeria, West Ham United formaları giydikten sonra 2017'de Galatasaray'a geldi.
Geride bıraktığımız sarı-kırmızılı formayla 29 maçta görev aldı.
Feghouli, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 4 de asist yaptı.
Deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro...