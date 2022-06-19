Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Son dakika Galatasaray haberleri... Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray önce başkanını ardından da teknik direktörünü belirledi. Sarı-kırmızılı takımda sıra, transferlere geldi. Takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşirken sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli'nin kalma ihtimali doğdu. İşte Dursun Özbek'in Feghouli'ye mesajı ve detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 08:27
GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Süper Lig için yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer gündemi yoğun...

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Teknik direktörlük görevi için resmi olarak açıklanmasa da Okan Buruk'la anlaşan sarı-kırmızılılar, takımdaki bazı isimlerin geleceğiyle ilgili kararı da vermek üzere.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Aslan'da sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar..

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Sofiane Feghouli'yi Galatasaray'a getirmek için eşiyle beraber Fransa'ya kadar giden Dursun Özbek yeniden başkan seçildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Sözleşmesi biten Feghouli de Özbek'in seçilmesini fırsat bilerek kutlama mesajı gönderdi ve görevinde başarılar diledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Kendisine teşekkür eden Özbek de, Feghouli'ye görüşmelerin nasıl gittiğini sordu. Bir de mesaj verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Başkan Özbek mesajında şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Kısa süre içinde hocayla anlaşacağız. Bir yere imza atmadan önce bizi bilgilendir.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Belki de yeniden beraber çalışma ortamı oluşabilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?

26 Aralık 1989 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Cezayirli futbolcu kariyerine Grenoble altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'da kalma ihtimali doğdu! Dursun Özbek...

Valencia, Almeria, West Ham United formaları giydikten sonra 2017'de Galatasaray'a geldi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi
Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Sınav için Fetih suresi neden okunur, Fetih suresinin fazileti ve anlamı nedir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isme bu mesajı gönderdi! "İmza atmadan önce..." Yıldız isme bu mesajı gönderdi! "İmza atmadan önce..." 08:25
Cimbom'da Okan Buruk dönemi Cimbom'da Okan Buruk dönemi 06:45
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! 01:40
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! 01:40
Fenerbahçe'ye yeni Robben! Listede 2 isim daha var Fenerbahçe'ye yeni Robben! Listede 2 isim daha var 01:33
Filenin Sultanları set vermedi Filenin Sultanları set vermedi 01:32
Daha Eski
Filenin Sultanları set vermedi Filenin Sultanları set vermedi 01:31
Yabancıda 8+6’ya devam Yabancıda 8+6’ya devam 01:27
Abdülkerim teklifi Abdülkerim teklifi 01:26
Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi 01:20
Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi 01:11
TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması! TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması! 01:11