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Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 2 devi Beşiktaş ve Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da forma giyen Jackson Muleka'ya kanca attı. Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş ve Galatasaray ile beraber Kasımpaşa da Jackson Muleka için ödeyebileceği rakamı belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 15:53 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 15:53
Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen Jackson Muleka ile ilgili iddialar devam ediyor.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Belçika basını, futbolcunun transferiyle ilgili son durumu yazdı.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Futbocluyla çok sayıda kulüp ilgileniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

KASIMPAŞA'NIN MULEKA PLANI

Le Soir'de yer alan habere göre; Kasımpaşa, geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan Demokratik Kongolu futbolcuyu kadroda tutmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Kasımpaşa, Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği oyuncu için 3 milyon Euro'yu kasasından çıkarmaya hazır.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA İSTİYOR

Sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın dışında Galatasaray, Schalke ve Toulouse ile yarış halinde.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

MULEKA'NIN PERFORMANSI

Türkiye'ye adaptasyon sürecini kısa sürede atlatan Muleka, Kasımpaşa'da 12 gol 4 asistlik katkı yapmıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Muleka, santrfor mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Muleka, santrfor mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

JACKSON MULEKA KİMDİR?
Jackson Muleka, 4 Ekim 1999 tarihinde Demokratik Kongo'nun Lubumbashi adlı kentinde dünyaya gelmiştir.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Henüz 22 yaşındaki forvetin tam adı Jackson Muleka Kyanvubu'dur.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Forvet, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde performans gösterebilen Muleka, Şubat 2022'de Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kiralandı.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Muleka, daha önce Ecofoot Katumbi, TP Mazembe ve Standart Leige'de oynamıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Kongo'lu yıldız milli takımında 12 maçta 3 gole imza attı.

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