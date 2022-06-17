Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı başladı! Muleka'yı böyle duyurdular

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen Jackson Muleka ile ilgili iddialar devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen Jackson Muleka ile ilgili iddialar devam ediyor.
Belçika basını, futbolcunun transferiyle ilgili son durumu yazdı.
Futbocluyla çok sayıda kulüp ilgileniyor.
KASIMPAŞA'NIN MULEKA PLANI
Le Soir'de yer alan habere göre; Kasımpaşa, geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan Demokratik Kongolu futbolcuyu kadroda tutmanın hesaplarını yapıyor.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA İSTİYOR
Sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmayan Kasımpaşa, 22 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın dışında Galatasaray, Schalke ve Toulouse ile yarış halinde.
MULEKA'NIN PERFORMANSI
Türkiye'ye adaptasyon sürecini kısa sürede atlatan Muleka, Kasımpaşa'da 12 gol 4 asistlik katkı yapmıştı.
Muleka, santrfor mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
Muleka, santrfor mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
JACKSON MULEKA KİMDİR?
Jackson Muleka, 4 Ekim 1999 tarihinde Demokratik Kongo'nun Lubumbashi adlı kentinde dünyaya gelmiştir.
Henüz 22 yaşındaki forvetin tam adı Jackson Muleka Kyanvubu'dur.
Forvet, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde performans gösterebilen Muleka, Şubat 2022'de Kasımpaşa Spor Kulübü'ne kiralandı.
Muleka, daha önce Ecofoot Katumbi, TP Mazembe ve Standart Leige'de oynamıştı.
Kongo'lu yıldız milli takımında 12 maçta 3 gole imza attı.