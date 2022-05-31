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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Canberk Yurdakul, Polat Yaldır, Alexis Sanchez...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan ve tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları sessiz sedasız sürüyor. 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da henüz hoca belli olmasa da başkan adayları ve mevcut yönetim transferde çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın transfer listesinde Canberk Yurdakul, Polat Yaldır, Alexis Sanchez gibi yıldızlar da bulunuyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 14:19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Canberk Yurdakul, Polat Yaldır, Alexis Sanchez...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Burak Elmas yönetiminin başa gelmesiyle Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesine başlayan ve 25 milyon Euro harcayarak genç futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'da, Fatih Terim ile başlayan sezon olumsuz sonuçların ardından 13. sırada tamamlandı. Avrupa'da başarılı istatistik gösteren Aslan, ligde oldukça düşük puanlar elde etti.

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da Domenec Torrent takımın başına geçti. İspanyol teknik adam ile de dikiş tutturamayan Aslan, gelecek sezon için hem başkan hem hoca değiştirecek. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu sessiz bir şekilde hoca ve transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER....

CANBERK YURDAKUL

Sarı kırmızılılar ilerleyen yaşına karşın Fernando Muslera ile yola devam edecek. Bununla beraber Galatasaray'da Okan Kocuk da, gelecek sezon kadroda yer alacak. Öte yanda Cimbom'da, kaleye yeni bir isim düşünülmeye başlandı. Galatasaray'da gündeme, Bursaspor'un genç kalecisi Canberk geldi.

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POLAT YALDIR

Kerem'in satılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın scout ekibi alt liglerde arayışlarına devam ediyor. Scoutların son hedefi ise Samsunspor'un genç yıldız adayı Polat Yaldır.

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ALEXİS SANCHEZ

Galatasaray'da transferde rota İtalya'ya çevirildi. Inter ile 1 yıl daha sözleşmesi kalan Alexis Sanchez, Galatasaray'ın gündemine geldi.

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ARTURO VIDAL

Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer yıldız isim ise Arturo Vidal... Galatasaray Inter'in 2 yıldızını gündemine aldı.

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IANIS HAGI

Galatasaray sezon başında Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Morutan ve Cicaldau'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar daha sonra Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi için devreye girmişti. Rumen basını, Galatasaray'ın 23 yaşındaki yetenek için yaptığı teklifi duyurdu.

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