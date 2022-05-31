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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezonu kötü bir şekilde noktalayan Galatasaray'da, öne çıkan isim sergilediği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık o potansiyelde bir isim arayışı devam ederken gündeme sürpriz bir genç geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 08:06 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 08:08
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da gözler seçim sürecine çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığı için Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek yarışacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Adaylar, hazırlıklarını sürdürürken takımın transfer çalışmaları da scout ekibi tarafından yürütülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansı elde edemeyen Cimbom, iddialı bir kadro kurma peşinde...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Taraftarlarını bu sezon büyük hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da performansıyla öne çıkan isim Kerem Aktürkoğlu olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Sarı-kırmızılı takıma 24 Erzincanspor'dan 2020 yılında gelen Kerem, attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızını parlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

23 yaşındaki genç futbolcu için Avrupa kulüpleri de sıraya girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Galatasaray'ın satışından iyi bir bonservis bedeli beklediği Kerem Aktürkoğlu için en ciddi aday ise Olympique Lyon...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Milli futbolcunun, Fransızca derslerine başladığı bile öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Öte yandan Aslan'ın scout ekibi, yeni Kerem'ler keşfetmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşte gündeme gelen o isim ve detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Kerem'in satılma ihtimalini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın scout ekibi alt liglerde arayışlarına devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Scoutların son hedefi ise Samsunspor'un genç yıldız adayı Polat Yaldır.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

2003 doğumlu olmasına rağmen bu sezon 1. Lig'de 13 maçta forma giyip 2 de gol atan Polat, izleme listesine alındı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

POLAT YALDIR KİMDİR?

17 Mayıs 2003 tarihinde Aksaray'da dünyaya geldi. Kariyerine Samsunspor altyapısında başladı. 2021'de A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlu'nu 1. Lig'de buldu!

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada görev alan Polat, 4 gole imzasını attı.

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