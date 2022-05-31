Canberk sürprizi

Galatasaray'da Muslera birinci kaleci olarak devam edecek. Giresun'da gösterdiği performansla Okan Kocuk da formaya aday olacak. Galatasaray'da üçüncü kaleci olarak Fatih ya da İsmail'le devam edilmeyecek. Muslera ve Okan'ın arkasında yetişmesi için üçüncü bir kaleci gündemde... O ismin 1. Lig'den düşen Bursaspor'un genç file bekçisi Canberk olduğu öğrenildi.
Galatasaray'daMuslera birinci kaleci olarak devam edecek. Giresun'da gösterdiği performansla Okan Kocuk da formaya aday olacak. Galatasaray'da üçüncü kaleci olarak Fatih ya da İsmail'le devam edilmeyecek. Muslera ve Okan'ın arkasında yetişmesi için üçüncü bir kaleci gündemde... O ismin 1. Lig'den düşen Bursaspor'un genç file bekçisi Canberk olduğu öğrenildi.