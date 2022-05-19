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GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da belki de en sevindirici gelişmelerden biri Yunus Akgün'ün performansı olmuştu. Adana Demirspor'da geçirdiği muazzam sezonun ardından sarı-kırmızılı takıma geri dönecek olan Yunus Akgün için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 18:53 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 19:15
GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Galatasaray'da sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili transfer dedikoduları gündemi meşgul ederken sürpriz gelişmeler de yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren ve performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Yunus Akgün için İtalyan futbolunun önemli kulüplerinden Lazio resmen düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Takvim'in haberine göre; Serie A ekibinin yeni sezon öncesi kanat bölgesine takviye yapmayı planladığı ve listedeki isimlerden birisinin de Yunus olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Lazio'nun şu anda Galatasaray'da yaşanan seçim süreci nedeniyle beklemeye geçtiği ve 11 Haziran sonrası resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Sportif direktör Igli Tare'nin Yunus Akgün konusunda çok ısrarlı olduğu ve seçim sonrası bizzat İstanbul'a gelerek görüşmeler yapacağı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Aslında Lazio'nun genç yıldıza olan ilgisi 2019 yılında başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

O dönem İtalyan kulübünün bazı yöneticileri İstanbul'a gelerek Galatasaray'la pazarlıklar yapmış ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Yıldızı henüz 17 yaşındayken parlayan Yunus Akgün, U17 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Milli Takımımız o turnuvada yarı finale yükselirken Ay-Yıldızlılar, kadrosunda Phil Foden, Hudson Odoi ve Jadon Sancho bulunan İngiltere'ye 2-1 kaybederek final şansını kaybetmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

O turnuvadan sonra 5 büyük ligden kulüplerin ve ünlü menajerlerin dikkatle takip etmeye başladığı Yunus bu sezona kadar beklenen çıkışı yakalayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

"GALATASARAY'A HAZIR DÖNECEĞİM"

Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen genç futbolcu, "İki takımı da tebrik ederim. Seyirciye güzel bir maç izlettik. Duygusal bir andı benim için, Galatasaray taraftarları beni destekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Beklentinin farkındayım, hazır geleceğim inşallah. Bekletileri karşılamak istiyorum. Son haftalardaki formsuzluğumuz devam ediyor. Bugün bir ışık verdik. Son maçı kazanıp, galibiyetle bitirmek istiyoruz." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Yunus Akgün, Montella geldikten sonra yakaladığı için, "Montella hoca geldikten sonra bana çok yardımcı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

Bana yeteneğinin farkında ol ve daha çok çalış dedi. Ona çok teşekkür ederim. Kariyerimde çok önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

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