GALATASARAY HABERLERİ: Yunus Akgün bombası! İtalyan ekibi devrede

O turnuvadan sonra 5 büyük ligden kulüplerin ve ünlü menajerlerin dikkatle takip etmeye başladığı Yunus bu sezona kadar beklenen çıkışı yakalayamadı.

Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'da forma giyen genç futbolcu, "İki takımı da tebrik ederim. Seyirciye güzel bir maç izlettik. Duygusal bir andı benim için, Galatasaray taraftarları beni destekliyor.