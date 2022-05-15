Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto 1. Lig'de play-off'lara kalan Eyüpspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İddialı bir kadro operasyonuna girişen teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yönetime verdiği isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 11:22
GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Spor Toto 1. Lig'in en iddialı kadrolarından birisine sahip olan Eyüpspor'da takımın başına İbrahim Üzülmez getirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için play-off şansını sürdüren Eyüpspor'da hedef, İbrahim Üzülmez ile birlikte bu sezon olmasa da önümüzdeki sezon Süper Lig'e yükselmek.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

İstanbul'un semt takımları VavaCars Fatih Karagümrük ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un yolundan gitmek isteyen Eyüpspor, pahalı kadrosunu Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Bu doğrultuda bir kadro planlamasının hesaplarını yapan İbrahim Üzülmez, yönetime ilk iş olarak o ismi verdi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Akşam'da yer alan habere göre Üzülmez'in Jesse Sekidika'nın Galatasaray'dan bonservisinin alınması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

GÖNLÜ EYÜPSPOR'DA

Sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek olan Sekidika'nın da sarı-kırmızılı takımda süre alacağına dair bir ümidi yok.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

İstanbul'daki şehir hayatından memnun olan 25 yaşındaki sağ kanadın da gönlü Eyüpspor'dan yana.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Eyüpsultan ekibiyle ilk maçına 5 Şubat'ta Altaş Denizlispor ile çıkan Nijeryalı, toplamda 11 maça çıktı, bir asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Hamza Hamzaoğlu döneminde daha az süre alan Sekidika, İbrahim Üzülmez ile bir çıkış yakalamak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

JESSE SEKIDIKA KİMDİR?

14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Kariyerine İngiliz ekibi Brooke House FA'de başladı. Ardından Portekiz takımı AD Oeiras'ın altyapısına geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

2018'de Hırvat temsilcisi Napredak'tan Eskişehirspor'a transfer oldu. 2020'nin Ocak ayında ise Galatasaray'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar genç futbolcuyu sırasıyla Konyaspor, OH Leuven ve Eyüpspor'a kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 12 maça çıkan Sekidika 1 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Sekidika'nın güncel piyasa değeri 700 bin euro...

DİĞER
Son dakika: SABAH Trabzonspor'un şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun evinde! Eşi Beyza Ağaoğlu şampiyonluk sürecini anlattı: Gittiğimiz son maç...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
Beşiktaş 19'luk yeteneği transfer ediyor! İşte maliyeti
ABD bile hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan flaş karar! Falcao detayı...
Cimbom'da ayrılık rüzgarı! Sezon sonu...
Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman?
Eurovision 2022 finaline Ukrayna damgası!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cagliari - Inter maçı ne zaman? Cagliari - Inter maçı ne zaman? 11:47
Milan - Atalanta maçı ne zaman? Milan - Atalanta maçı ne zaman? 11:42
Celta Vigo-Elche maçı ne zaman? Celta Vigo-Elche maçı ne zaman? 11:40
Cadiz - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar... Cadiz - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar... 11:37
Napoli - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Napoli - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:36
Yönetime o ismi verdi! G.Saray... Yönetime o ismi verdi! G.Saray... 11:22
Daha Eski
TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE TRABZONSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE 11:20
Fenerbahçe'nin Sörloth teklifi belli oldu! İşte ödenecek rakam Fenerbahçe'nin Sörloth teklifi belli oldu! İşte ödenecek rakam 11:16
Real Betis - Granada maçı ne zaman? Real Betis - Granada maçı ne zaman? 11:10
Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman? Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman? 11:06
Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? 11:00
Bologna - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Bologna - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 10:40