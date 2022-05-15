GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Spor Toto 1 . Lig'in en iddialı kadrolarından birisine sahip olan Eyüpspor 'da takımın başına İbrahim Üzülmez getirildi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için play-off şansını sürdüren Eyüpspor'da hedef, İbrahim Üzülmez ile birlikte bu sezon olmasa da önümüzdeki sezon Süper Lig'e yükselmek.