GALATASARAY HABERLERİ - İbrahim Üzülmez yönetime o ismi verdi! Galatasaray...

Spor Toto 1. Lig'in en iddialı kadrolarından birisine sahip olan Eyüpspor'da takımın başına İbrahim Üzülmez getirildi.
Spor Toto 1. Lig'in en iddialı kadrolarından birisine sahip olan Eyüpspor'da takımın başına İbrahim Üzülmez getirildi.
Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için play-off şansını sürdüren Eyüpspor'da hedef, İbrahim Üzülmez ile birlikte bu sezon olmasa da önümüzdeki sezon Süper Lig'e yükselmek.
İstanbul'un semt takımları VavaCars Fatih Karagümrük ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un yolundan gitmek isteyen Eyüpspor, pahalı kadrosunu Süper Lig ile taçlandırmak istiyor.
Bu doğrultuda bir kadro planlamasının hesaplarını yapan İbrahim Üzülmez, yönetime ilk iş olarak o ismi verdi. İşte ayrıntılar...
Akşam'da yer alan habere göre Üzülmez'in Jesse Sekidika'nın Galatasaray'dan bonservisinin alınması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.
GÖNLÜ EYÜPSPOR'DA
Sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek olan Sekidika'nın da sarı-kırmızılı takımda süre alacağına dair bir ümidi yok.
İstanbul'daki şehir hayatından memnun olan 25 yaşındaki sağ kanadın da gönlü Eyüpspor'dan yana.
Eyüpsultan ekibiyle ilk maçına 5 Şubat'ta Altaş Denizlispor ile çıkan Nijeryalı, toplamda 11 maça çıktı, bir asist yaptı.
Hamza Hamzaoğlu döneminde daha az süre alan Sekidika, İbrahim Üzülmez ile bir çıkış yakalamak istiyor.
JESSE SEKIDIKA KİMDİR?
14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.
Kariyerine İngiliz ekibi Brooke House FA'de başladı. Ardından Portekiz takımı AD Oeiras'ın altyapısına geçti.
2018'de Hırvat temsilcisi Napredak'tan Eskişehirspor'a transfer oldu. 2020'nin Ocak ayında ise Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılar genç futbolcuyu sırasıyla Konyaspor, OH Leuven ve Eyüpspor'a kiraladı.
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 12 maça çıkan Sekidika 1 asiste imzasını attı.
Sekidika'nın güncel piyasa değeri 700 bin euro...