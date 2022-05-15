GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Galatasaray 11 Haziran'daki başkanlık seçimine odaklanırken transferde de sıcak saatler yaşanıyor.
Galatasaray 11 Haziran'daki başkanlık seçimine odaklanırken transferde de sıcak saatler yaşanıyor.
Dortmund'dan ayrılması kesinleşen Belçikalı yıldız orta saha Axel Witsel'in ardından bir başka dünya yıldızı Galatasaray'a önerildi.
Katar macerasında umduğunu bulamayan Kolombiyalı 10 numara James Rodriguez'e Avrupa'da kulüp arayan menajerleri, Galatasaray'ı gündemine aldı.
Takvim'de yer alan habere göre ikinci bir Falcao vakası yaşamak istemeyen Galatasaray'ın, maliyeti yüksek James Rodriguez için girişimde bulunmayacağı öğrenildi.
Başkan Burak Elmas yönetim kurulu toplantısında aldığı kararla transfer görüşmelerini seçimi düşünerek durdurmuştu.
Rodriguez'in vatandaşı Falcao'nun G.Saray'a maliyeti yaklaşık 23 milyon euro'yu bulmuştu.
Katar Ligi ekibi Al Rayyan'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu James Rodriguez'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Yıldız oyuncu bu sezon 12 maçta 4 gol, 7 asist üretti.
Tam adı James David Rodriguez Rubio olan yıldız futbolcu, 12 Temmuz 1991'de dünyaya geldi.
Kariyerine Envigado altyapısında başlayan Rodriguez, 2009'da Banfield'a transfer oldu.
Yıldız isim, Avrupa kariyerine ise Porto'da başladı.
Burada yıldızını parlatan James Rodriguez, 2013'te Monaco'ya transfer oldu.
Daha sonra Real Madrid, Bayern Münih ve Everton'da forma giyen başarılı oyuncu, son olarak Al-Rayyan'ın yolunu tuttu.
Al-Rayyan ile olan sözleşmesi 2024'te bitecek olan Rodriguez'in İspanyol pasaportu da bulunuyor.
Yıldız ismin güncel piyasa dğeeri 15 milyon euro...
Kolombiya Milli Takımı forması da terleten 30 yaşındaki tecrübeli on numara, milli formayla 86 maçta 24 gole imzasını attı.