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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Galatasaray, 11 Haziran'daki başkanlık seçimine odaklandı. Sarı-kırmızılılarda transfer süreci de bir yandan devam ediyor. Yeni sezon öncesi gündeme gelen isimlerden olan James Rodriguez'le ilgili dikkat çeken bir karar alındı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 07:53
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Galatasaray 11 Haziran'daki başkanlık seçimine odaklanırken transferde de sıcak saatler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Dortmund'dan ayrılması kesinleşen Belçikalı yıldız orta saha Axel Witsel'in ardından bir başka dünya yıldızı Galatasaray'a önerildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Katar macerasında umduğunu bulamayan Kolombiyalı 10 numara James Rodriguez'e Avrupa'da kulüp arayan menajerleri, Galatasaray'ı gündemine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Takvim'de yer alan habere göre ikinci bir Falcao vakası yaşamak istemeyen Galatasaray'ın, maliyeti yüksek James Rodriguez için girişimde bulunmayacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Başkan Burak Elmas yönetim kurulu toplantısında aldığı kararla transfer görüşmelerini seçimi düşünerek durdurmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Rodriguez'in vatandaşı Falcao'nun G.Saray'a maliyeti yaklaşık 23 milyon euro'yu bulmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Katar Ligi ekibi Al Rayyan'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu James Rodriguez'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Yıldız oyuncu bu sezon 12 maçta 4 gol, 7 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Tam adı James David Rodriguez Rubio olan yıldız futbolcu, 12 Temmuz 1991'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Kariyerine Envigado altyapısında başlayan Rodriguez, 2009'da Banfield'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Yıldız isim, Avrupa kariyerine ise Porto'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Burada yıldızını parlatan James Rodriguez, 2013'te Monaco'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Daha sonra Real Madrid, Bayern Münih ve Everton'da forma giyen başarılı oyuncu, son olarak Al-Rayyan'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Al-Rayyan ile olan sözleşmesi 2024'te bitecek olan Rodriguez'in İspanyol pasaportu da bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan James Rodriguez kararı! Falcao detayı

Yıldız ismin güncel piyasa dğeeri 15 milyon euro...

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