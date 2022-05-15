Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

MARCAO: Fatih Terim babam gibiydi. Ayrılığı beni çok üzdü. Takımdan gittikten sonra değişen şeyler konusunda ise konuşmak istemiyorum.

NELSSON: Fatih Terim benim için büyük bir kişilik. Sadece Galatasaray için değil, futbol dünyası için herkesin saygı duyduğu bir karakter.