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Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

Galatasaray haberi: Sezona Galatasaray'ın teknik direktörü olarak başlayan ancak sonrasında takımın başından ayrılan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin futbolcuları tarafından unutulmadı. Farklı gazetelere açıklamalar yapan Cimbom'un futbolcuları Fatih Terim'i unutamadıklarını sözleriyle itiraf etti. İşte Galatasaray futbolcularının eski hocaları hakkında kullandığı ifadeleri... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

Sezon başında başladığı kadro yapılanmasını tamamlayamadan görevinden ayrılmak zorunda kalan Fatih Terim, Galatasaray'da özlemle anılmaya devam ediyor.

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Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın başında büyük başarılara imza atan başarılı hocanın dönmesiyle ilgili her gün sosyal medyadan yüzlerce mesajlar paylaşıyor.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

Bunun yanı sıra Galatasaraylı futbolcular da duydukları saygı ve hasreti kelimelere dökmeyi ihmal etmedi.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

Farklı gazetelere röportajlar verse de ortak noktaları Fatih Terim'di.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

Hepsi Terim'in kendileri için ne kadar önemli bir hoca olduğunu, ayrılığına ne kadar üzüldüklerini dile getirdi.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

"SAYGI DUYULACAK BİR KARAKTER"

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

İşte futbolcuların Terim'le ilgili dikkat çeken açıklamaları:

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

MARCAO: Fatih Terim babam gibiydi. Ayrılığı beni çok üzdü. Takımdan gittikten sonra değişen şeyler konusunda ise konuşmak istemiyorum.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

NELSSON: Fatih Terim benim için büyük bir kişilik. Sadece Galatasaray için değil, futbol dünyası için herkesin saygı duyduğu bir karakter.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

TAYLAN: Beni Galatasaray'a Fatih Hoca getirdi. Benim gözümde Fatih Terim'in yeri çok farklı. Fatih Terim'in ayrılığı beni çok üzdü.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

CICALDAU: Bana güvendi ve Galatasaray'a gelmemi sağladı. Sezon başında Fatih Terim sayesinde iyi performans gösterdim. Bende çok büyük katkısı var.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

MOHAMED: Fatih Terim'le uzun yıllar çalışmaya devam etmek isterdim. Fatih Terim benim için gerçek bir efsane ve İmparator. Ayrılığı sonrasında yıkıldım.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

Fatih Terim dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçtikten sonra müzeye 4 kupa daha kazandırdı.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

Yine hayalleri büyüktü ancak Başkan Burak Elmas'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim'i unutamadı!

Terim daha önceden yaptığı açıklamada geleceğine ilişkin henüz bir karar vermediğini söylemişti.

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