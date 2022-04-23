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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ortak aday Okan Buruk!

Seçim telaşı içerisinde olan Galatasaray'da gelecek sezon için takımın başına gelecek başkan kadar teknik direktör de merak ediliyor. Sezon sonunda Domenec Torrent ile yolları ayırması beklenen sarı-kırmızılı ekipte birçok isim gündeme gelirken son günlerde ismi sıkça konuşulmaya başlanan Okan Buruk için iki adayın da aynı karara vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ortak aday buruk!

Galatasaray'da herkes yapılacak seçimi ve yeni teknik direktörü bekliyor. İki başkan adayı da Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğinin sinyallerini daha önce vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ortak aday buruk!

Geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ismi ortaya atılsa da Antalyaspor kulübünden gelen sert açıklamalar doğrultusunda buz gibi bir hava esti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ortak aday buruk!

İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün de aklında bu zorlu görev için Okan Buruk'u düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hazır olduğunu ve Galatasaray'a seve seve dönebileceğini söylemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ortak aday buruk!

İKİ KEZ KUPA KALDIRDI

Teknik kadroda ilk işine A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörü olarak başlayan Okan Buruk; Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehir'de ise 1 numaradaydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ortak aday buruk!

Çalıştığı tüm takımlara yaptığı dokunuşlarla övgü toplayan Buruk, 2017-18'de kısıtlı bütçeyle Akhisar'da Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ortak aday buruk!

Başakşehir'de ise 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu elde ederek büyük ses getirmişti. Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Manchester United ve PSG gibi güçlü ekiplere karşı mücadele etmişti.

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