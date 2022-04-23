GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da ortak aday Okan Buruk!

Galatasaray'da herkes yapılacak seçimi ve yeni teknik direktörü bekliyor. İki başkan adayı da Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğinin sinyallerini daha önce vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ismi ortaya atılsa da Antalyaspor kulübünden gelen sert açıklamalar doğrultusunda buz gibi bir hava esti.