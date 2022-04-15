Dostluk kazandı

Galatasaray, Dinamo Kiev ile Ukrayna'daki savaş mağdurları için yardım maçı düzenledi. Sarı-kırmızılılar, rotasyon yaparken; Pena, Boey, Alpaslan, Semih, Ömer, Pulgar, Emre Kılınç, Arda Turan, Morutan, Barış Alper ve Halil Dervişoğlu 11'iyle maça çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ekip konuk takımdı. Mircea Lucescu'nun öğrencileri, 14. dakikada Vitali Buyalsky'nin şık golüyle öne geçti: 0-1. Halil Dervişoğlu 25. dakikada direğe takıldı. 28. dakikada Artem Besedin de güzel bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 51. dakikada Halil bir kez daha direğe takıldı. 56. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, muhteşem bir plaseyle topu 90'dan ağlara göndermeyi başardı: 1-2.

GENÇLER ŞANS BULDU

Müsabakanın 80. dakikasında Viktor Tsygankov attığı güzel golle farkı tekrardan 2'ye çıkarmayı başardı. Son anlarda Dinamo Kiev'in bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve maç 3-1 Ukrayna ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre genç isimler şans buldu. Özgür Baran Aksaka, Pulgar'ın yerine 46'da oyuna girdi. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Yiğit Akman ise 60'ta Arda Turan'ın yerine dahil oldu. Kaleci Jankat Yılmaz, sol bek Emir Tintiş, stoper Işık Kaan Arslan 78'de, forvet Zeki Mert Sert ve kanat oyuncusu Beknaz Almazbekov gibi genç oyuncular ise 82'de oyuna girerek şans buldu. Karşılaşmanın gelirleri Ukrayna'da savaş mağduru olan çocuklara bağışlanacağı açıklandı.

SNEIJDER'İ BEĞENİYORUM

Altyapıda attığı gollerle dikkat çeken Beknaz Almazbekov, ilk kez A takım forması giydi. 16 yaşındaki Kırgız futbolcu, "Maça girerken heyecanlıydım ama sonra geçti. Hocamıza teşekkür ederim, şans verdi bize. Görevimizi yerine getirdik" diye konuştu. Genç futbolcu, Wesley Sneijder'in stilini çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

6 BİN 726 BİLET SATILDI

Yardım maçına Galatasaraylılar kadar Ukraynalı taraftarlar da ilgi gösterdi. Nef Stadyumu'nda 17.00'de başlayan karşılaşmaya 6 bin 726 taraftar katıldı. Atılan gollere her iki takımın taraftarlarının ortak sevinç yaşayıp alkışlaması dikkat çekti.

SELÇUK İNAN TAKİPTE

Fatih Terim'in bi r süre yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün oynanan Atletico Madrid- Manchester City maçını izledi. Yanında not defteriyle maça giden 37 yaşındaki antrenörün dev maçta notlar aldığı gözlendi.