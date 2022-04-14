GALATASARAY HABERLERİ: Beknaz Almazbekov: Hocama teşekkür ediyorum

Galatasaray'da genç oyuncu Beknaz Almazbekov, Dinamo Kiev'e mağlup oldukları dostluk maçının ardından konuştu.

Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Üzerimde emeği olan aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Bana böyle bir maçta şans verdiler. Tabi ki de maça girdiğimde heyecanlandım ama sonradan o heyecanım geçti." dedi.

Beknaz Almazbekov ayrıca, "İyi oynadık ve görevimizi yerine getirdik. Hocamız bize nerede görmek isterse orada oynarız. Sneijder stilini beğendiğim biri. Onu çok beğeniyorum ve seviyorum. Daha önce de çok izledim." diyerek sözlerini noktaladı.