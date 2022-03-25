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GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, transferde Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girmişti. Bu sezon 52 maçta görev alan genç yıldız sadece 1 maçı sarı kart cezasıyla kaçırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 18:30
GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

23 yaşındaki futbolcu 2021-2022 futbol takviminde şu ana kadar tam 52 resmi maçta forma giyerek inanılmaz bir performansa imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Üstelik Kerem Aktürkoğlu bu süreçte sadece 1 maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Sezonun ilk maçına Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi ön elemesinde çıkan genç yıldız 21 Temmuz'da PSV'ye karşı görev yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Kerem son olarak da dün Milli Takımımız'ın Portekiz karşısında oynadığı Dünya Kupası play-off yarı final maçında ter döktü.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu 8 aylık süreçte Spor Toto Süper Lig'de 29 maçta oynarken 2297 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 630 dakika, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde 4 maçta 278 dakika, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta 156 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 74 dakika görev yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Genç futbolcu ayrıca bu süreçte Milli Takım formasıyla da 8 maçta sahaya çıkarken 498 dakika oynadı. Böylece Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 8 ay içinde 52 maçta görev yaparken toplam 3933 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 9 da asist yaptı ve 23 gole direkt katkıda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonuna kadar forma giyebileceği Milli Takım'da 1 maç, Galatasaray'da ise 8 maç bulunuyor.

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