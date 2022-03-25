GALATASARAY HABERLERİ: Sezona Kerem Aktürkoğlu damgası! 52 maçta...

Genç futbolcu ayrıca bu süreçte Milli Takım formasıyla da 8 maçta sahaya çıkarken 498 dakika oynadı. Böylece Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 8 ay içinde 52 maçta görev yaparken toplam 3933 dakika sahada kaldı.

Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 9 da asist yaptı ve 23 gole direkt katkıda bulundu.