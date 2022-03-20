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Nef Stadyumu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Galatasaray'ın stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 00:01
Nef Stadyumu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü Galatasaray ile Türkiye elektrik dağıtım ve perakende satış sektörünün öncü ve lider şirketi Enerjisa Enerji, Avrupa'da bir ilk olan ve geçen yıl kurulumuna başlanan santral kurulu güç bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçiyor. Stadyum güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı." ifadeleri yer aldı.

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