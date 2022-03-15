Haberler Galatasaray Son dakikadaki pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Son dakikadaki pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin son anlarında Nelsson'un müdahalesiyle yerde kalan Cyle Larin uzun süre penaltı itirazı yaptı ancak oyun devam etti. Ahmet Çakar Sabah'taki köşesinde pozisyonu değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Son dakikadaki pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Galatasaray ilk yarı belki de son yılların en iyi futbolunu oynadı. Beşiktaş ise maçı Önder Karaveli'nin manasız, acemice tercihleriyle kaybetti. Karşılaşmaya Güven ve Kenan ile başlamak intihardır.

Son dakikadaki pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Zaten Önder hoca da yaptığı saçmalığı 37. dakikada fark edip Larin ve Batshuayi'yi sahaya sürdü. Ama iş işten geçmişti. İlk yarıda Galatasaray atı aldı, Üsküdar'ı geçti. Mostafa Mohamed Türkiye'deki en iyi maçlarından biri oynadı. Hem Kerem'e iki gol attırdı hem de inanılmaz tempolu ve baskılıydı.

Son dakikadaki pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

İkinci yarı skorla alakalı olarak Galatasaray, rolantiye alıp tüm oyun inisiyatifini Beşiktaş'a verdi. Özellikle Rıdvan'ın girişiyle de siyah-beyazlılar iki kanadı da iyi kullanmaya başladı. Son bölümde Rıdvan, takımını umutlandıran golü attı. Fakat maçın en kritik anı son dakika. Bunun adı operasyondur.

Son dakikadaki pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Larin, ceza alanı içinde Galatasaraylı defans oyuncusu tarafından çekiliyor. Forması uzuyor, çok net bir penaltı. Hadi hakem görmedi diyelim, VAR'da Türkiye'nin çok ciddi soru işaretli bir hakemi var; Yaşar Kemal Uğurlu... Uğurlu mu değil mi bilmem ama bana göre soru işareti.

Son dakikadaki pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

VAR HAKEMİ KÖTÜ NİYETLİ

Bu pozisyon penaltı değilse penaltı nasıl olacak? Basit tutma, itmelerin günümüz futbolunda 'penaltı değil' şeklinde yorumlanması sağlıklıdır ama son dakikadaki pozisyonda arada mesafe varken Larin formasından açık şekilde topa hamle yapmaması için çekiliyor. Bu işte VAR hakeminin müdahale etmemesi kötü niyettir.

Son dakikadaki pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Şimdi MHK kına yakabilir. 'Gençleştirdik' dediler, kariyerini bitirdikleri 13 hakeme 'Size ihtiyacımız yok' dediler, sonuç ortada. Beşiktaş'ın açık bir penaltısı nasıl verilmedi, takdir spor kamuoyunda.

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