Son dakikadaki pozisyon penaltı mı? Ahmet Çakar açıkladı

Galatasaray ilk yarı belki de son yılların en iyi futbolunu oynadı. Beşiktaş ise maçı Önder Karaveli'nin manasız, acemice tercihleriyle kaybetti. Karşılaşmaya Güven ve Kenan ile başlamak intihardır.

Zaten Önder hoca da yaptığı saçmalığı 37. dakikada fark edip Larin ve Batshuayi'yi sahaya sürdü. Ama iş işten geçmişti. İlk yarıda Galatasaray atı aldı, Üsküdar'ı geçti. Mostafa Mohamed Türkiye'deki en iyi maçlarından biri oynadı. Hem Kerem'e iki gol attırdı hem de inanılmaz tempolu ve baskılıydı.