Halil Dervişoğlu depremi! Galatasaray'a olay gönderme

Akşam'ın haberine göre; Son olarak 4-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu için babasından sitem dolu bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muzaffer Dervişoğlu, "Yetenek, Allah vergisidir. Biz kendimizi biliyoruz. Altını çamura da soksan değerinden bir şey kaybetmez." ifadelerini kullandı.