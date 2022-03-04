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Halil Dervişoğlu depremi! Galatasaray'a olay gönderme

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Halil Dervişoğlu depremi yaşanıyor. Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan 22 yaşındaki futbolcu ile sarı-kırmızılılar arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Son oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Halil'in babası sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 15:32
Halil Dervişoğlu depremi! Galatasaray'a olay gönderme

Göztepe maçının heyecan dolu son dakikalarında kulübedeki donuk tavrıyla Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Halil Dervişoğlu'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Halil Dervişoğlu depremi! Galatasaray'a olay gönderme

Akşam'ın haberine göre; Son olarak 4-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu için babasından sitem dolu bir paylaşım geldi.

Halil Dervişoğlu depremi! Galatasaray'a olay gönderme

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muzaffer Dervişoğlu, "Yetenek, Allah vergisidir. Biz kendimizi biliyoruz. Altını çamura da soksan değerinden bir şey kaybetmez." ifadelerini kullandı.

Halil Dervişoğlu depremi! Galatasaray'a olay gönderme

Halil Dervişoğlu son olarak Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ancak ikinci yarı oyundan alınmıştı.

Halil Dervişoğlu depremi! Galatasaray'a olay gönderme

Sezon başında Brendford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu bu sezon 21 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

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