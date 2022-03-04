Halil Dervişoğlu depremi! Galatasaray'a olay gönderme

Göztepe maçının heyecan dolu son dakikalarında kulübedeki donuk tavrıyla Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Halil Dervişoğlu'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Göztepe maçının heyecan dolu son dakikalarında kulübedeki donuk tavrıyla Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Halil Dervişoğlu'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Akşam'ın haberine göre; Son olarak 4-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu için babasından sitem dolu bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muzaffer Dervişoğlu, "Yetenek, Allah vergisidir. Biz kendimizi biliyoruz. Altını çamura da soksan değerinden bir şey kaybetmez." ifadelerini kullandı.
Halil Dervişoğlu son olarak Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ancak ikinci yarı oyundan alınmıştı.
Sezon başında Brendford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu bu sezon 21 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.