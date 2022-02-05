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Galatasaray'da 'gençlik ateşi' erken söndü!

Sezon başında kadrosuna yaptığı genç takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, ara transferde bu politikadan vazgeçti. Sarı-kırmızılılar 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 28 yaşındaki Erick Pulgar ve 30 yaşındaki Semih Kaya'yı kadrosuna kattı. İşte bu transferlerin arkasındaki detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da 'gençlik ateşi' erken söndü!

Sezon başında başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'le 'Gençlik Projesi'nin startını verdi. Takvim'in derlediği habere göre sarı kırmızılılar tam 11 yeni isimle kadrosunu takviye ederken, bu futbolcuların 8'inin 23 yaşın altında olması dikkatleri çekti. Sezon başında kadroya dahil edilen 11 ismin yaş ortalaması sadece 23.5 oldu.

Galatasaray'da 'gençlik ateşi' erken söndü!

SEZONU KURTARMA!
Ancak Galatasaray ortaya çıkan büyük başarı beklentisine rağmen önemli sorunlar yaşadı. Üst üste gelen kötü skorların ardından Fatih Terim'le yolların ayrılması, sezon başında başlatılan gençleşme operasyonunu da büyük sekteye uğrattı.

Galatasaray'da 'gençlik ateşi' erken söndü!

Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent yönetiminde 3 maçını da kaybeden Galatasaray bir anda kendisini düşme tehlikesinin içinde bulunca ara transferde gelecek için değil mevcut sezonu kurtarmak için hamleler yapıldı.

Galatasaray'da 'gençlik ateşi' erken söndü!

GOMIS 36 YAŞINDA

Cimbom 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis, 28 yaşındaki Erick Pulgar ve 30 yaşındaki Semih Kaya'yı kadrosuna kattı. Sadece Barcelona'dan kiralanan Pena'nın yaşının genç olması taraftarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı 4 ismin yaş ortalaması ise 29 oldu. Kadrosunda Muslera, Feghouli, Babel ve Arda gibi oldukça tecrübeli isimler bulunan Sarı-Kırmızılılar sezonun kalan kısmında yaş ortalaması oldukça yüksek bir kadroyla mücadele edebilir.

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