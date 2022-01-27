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SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed için karar! Hapse girecek mi?

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in, Mısır'da kendisinin girmesinin gerektiği bir sınava arkadaşını göndermesiyle beraber soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Mısır Başsavcılığı kararını verdi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:46
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed için karar! Hapse girecek mi?

Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed'in yerine 3 sınava giren arkadaşı hakkında soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed için karar! Hapse girecek mi?

Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden forvet oyncusu adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed için karar! Hapse girecek mi?

İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed için karar! Hapse girecek mi?

Mısır Başsavcılığının, sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed için karar! Hapse girecek mi?

NE OLMUŞTU?
Mısır'ın Giza kentinde yer alan bir eğitim enstitüsünde 24 Ocak'ta Galatasaray'ın forveti Mostafa Mohamed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin ünlü futbolcunun yerine sınavlara girdiği söylentileri yerel medyaya yansımıştı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed için karar! Hapse girecek mi?

Söylentilerin ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanan sanık, "Mostafa Mohamed ülkemizi temsil ediyor. Geleceği konusunda yardım etmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

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