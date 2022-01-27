SPOR HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed için karar! Hapse girecek mi?

Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden forvet oyncusu adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi.

İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.