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TRANSFER HABERİ: Marouane Fellaini bombası! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya...

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, transfer arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor... Transfer çalışmaları iki takımda da devam ederken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın futbol hayatını Çin'de sürdüren Marouane Fellaini ile ilgilendiği iddia edildi. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:42 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:55
TRANSFER HABERİ: Marouane Fellaini bombası! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya...

Haberin detayında ise Belçika'da çıkan haberlere göre, Fellaini'nin bu ay Çin'den uzaklaşabileceğini ve Newcastle United da dahil olmak üzere Avrupa'ya dönebileceği ifadeleri yer aldı.

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