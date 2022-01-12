TRANSFER HABERİ: Marouane Fellaini bombası! Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya...

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken bir yandan da transfer arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor...
Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken bir yandan da transfer arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor...
Transfer çalışmaları iki takımda da devam ederken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.
İngiliz basını Sunderland Echo'nun haberine göre; Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın futbol hayatını Çin'de sürdüren Marouane Fellaini ile ilgileniyor.
Haberin detayında ise Belçika'da çıkan haberlere göre, Fellaini'nin bu ay Çin'den uzaklaşabileceğini ve Newcastle United da dahil olmak üzere Avrupa'ya dönebileceği ifadeleri yer aldı.