Fatih Terim dönemi sona erdi! Galatasaray'da son dakika gelişmesi

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak, alınan kötü sonuçlar sonrası zirvenin hayli uzağında kalan Galatasaray'da ligin ikinci yarısında alınan Giresunspor yenilgisi bardağı taşıran son damla olmuştu.

Bu mağlubiyetin ardından gerek taraftar gerekse yönetimin eleştiri oklarının hedefi olan Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas Nef Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim'in gönderilmesi halinde istifa edeceklerini söylemesi krizi artırırken, 15 dakikalık toplantıdan ayrılık kararı çıktı.