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Fatih Terim dönemi sona erdi! Galatasaray'da son dakika gelişmesi

Son dakika... Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar sonrası eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile yollar ayrıldı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:24
Fatih Terim dönemi sona erdi! Galatasaray'da son dakika gelişmesi

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak, alınan kötü sonuçlar sonrası zirvenin hayli uzağında kalan Galatasaray'da ligin ikinci yarısında alınan Giresunspor yenilgisi bardağı taşıran son damla olmuştu.

Bu mağlubiyetin ardından gerek taraftar gerekse yönetimin eleştiri oklarının hedefi olan Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas Nef Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim'in gönderilmesi halinde istifa edeceklerini söylemesi krizi artırırken, 15 dakikalık toplantıdan ayrılık kararı çıktı.

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