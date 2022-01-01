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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Xherdan Shaqiri hamlesi! Fatih Terim...

UEFA Avrupa Ligi'nde hedefini final olarka belirleyen Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Takımın hücum gücünü artırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in, Lyon'un gözden çıkardığı İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Xherdan Shaqiri hamlesi! Fatih Terim...

Devre arasında kanat oyuncusu transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın gündemine çok sürpriz bir isim girdi. Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, Lyon'un gözden çıkarıdığı Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in en beğendiği futbolculardan biri olan Shaqiri ile 2012 yılında anlaşma sağlanmış ancak o dönem Basel'i ikna eden B.Münih son anda transferi bitirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Xherdan Shaqiri hamlesi! Fatih Terim...

13 MAÇTA SADECE 1 GOL ATABİLDİ!

Sezon başında Liverpool'dan 6 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Shaqiri beklentileri karşılamayınca satış listesine kondu. Fransız basınına göre Lyon, 30 yaşındaki futbolcunun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi. Shaqiri bu sezon 13 maça çıkarken sadece 1 gol ve 2 asist üretebildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Xherdan Shaqiri hamlesi! Fatih Terim...

FIRSAT TRANSFERİ GÖRÜLÜYOR

Fatih Terim'in İsviçreli yıldızı fırsat transferi olarak gördüğü ve yönetime talepte bulunduğu iddia ediliyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Shaqiri sol ayağını çok etkili kullanıyor. İsviçre formasıyla 100 maça çıkan yıldız futbolcu 26 gol atarak önemli bir performans sergiledi.

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