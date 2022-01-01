GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Xherdan Shaqiri hamlesi! Fatih Terim...

Devre arasında kanat oyuncusu transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın gündemine çok sürpriz bir isim girdi. Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, Lyon'un gözden çıkarıdığı Xherdan Shaqiri'yi gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in en beğendiği futbolculardan biri olan Shaqiri ile 2012 yılında anlaşma sağlanmış ancak o dönem Basel'i ikna eden B.Münih son anda transferi bitirmişti.





13 MAÇTA SADECE 1 GOL ATABİLDİ!



Sezon başında Liverpool'dan 6 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Shaqiri beklentileri karşılamayınca satış listesine kondu. Fransız basınına göre Lyon, 30 yaşındaki futbolcunun fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi. Shaqiri bu sezon 13 maça çıkarken sadece 1 gol ve 2 asist üretebildi.

