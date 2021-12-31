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GALATASARAY HABERİ: Ola Solbakken müjdesi! (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın altından kalan Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılar, devre arasında bir transfer operasyonu yapacak... Kimleri alacağı hakkında pek çok dedikodu var. Bu isimlerden birisi de Ola Solbakken... İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Ola Solbakken müjdesi! (GS spor haberi)

Galatasaray devre arasında bir transfer operasyonu yapacak... Sarı-kırmızılıların kimleri alacağı hakkında pek çok dedikodu var. Bu isimlerden birisi de Ola Solbakken... Norveçli sağ açığın menajeri Anders Carlsson, yaptığı açıklamada Bodo Glimt'le yeni bir sözleşme yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Kulübün de onayıyla teklifleri değerlendirmeye alacağız" dedi. 23 yaşındaki Solbakken'in sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor ve Galatasaray'ın uygun bir bonservisle oyuncuyu transfer edebileceği belirtiliyor.

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