GALATASARAY HABERİ: Ola Solbakken müjdesi! (GS spor haberi)

Galatasaray devre arasında bir transfer operasyonu yapacak... Sarı-kırmızılıların kimleri alacağı hakkında pek çok dedikodu var. Bu isimlerden birisi de Ola Solbakken... Norveçli sağ açığın menajeri Anders Carlsson, yaptığı açıklamada Bodo Glimt'le yeni bir sözleşme yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Kulübün de onayıyla teklifleri değerlendirmeye alacağız" dedi. 23 yaşındaki Solbakken'in sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor ve Galatasaray'ın uygun bir bonservisle oyuncuyu transfer edebileceği belirtiliyor.