Diagne’den kötü haber

Galatasaray'a Fernando Muslera'dan sonra Mbaye Diagne'den de üzücü haber geldi. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Diagne'nin durumuyla ilgili dün bir açıklama yayımladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun, sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği bildirildi. Ayrıca operasyon geçirmesine gerek duyulmadan kırık tedavisine başlandığı ifade edilirken Mbaye Diagne'nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.