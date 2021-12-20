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SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne sahalara ne zaman dönecek?

Spor haberi... Süper Lig'de son oynanan Başakşehir maçında talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahalara dönüş tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 16:41
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne sahalara ne zaman dönecek?

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne, geri dönüş süresiyle ilgili açıklama yaptı. Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Diagne, "Bu zor zamanda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda sahaya eskisinden daha güçlü dönmeyi umuyorum." dedi. Diagne, "İnşallah 1 ay sonra yeniden sahalardayım." dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE STADYUMDAN AYRILDI
Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek. Pazar günü tetkikleri yapılan golcü futbolcunun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmişti.

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