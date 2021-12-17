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Morutan’a Rangers kancası

Sarı-kırmızılılarda son zamanlarda şans bulamayan Olimpiu Morutan'a ciddi bir talip çıktı. Glasgow Rangers'ın Rumen yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Ianis Hagi'yi ciddi bir rakama satmaya hazırlanan İskoç ekibinin, Morutan için G.Saray'ın kapısını çalacağı kaydedildi. Rangers'ın fiyat araştırması yaptığı ve genç yıldızı devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Morutan’a Rangers kancası
Sarı-kırmızılılarda son zamanlarda şans bulamayan Olimpiu Morutan'a ciddi bir talip çıktı. Glasgow Rangers'ın Rumen yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Ianis Hagi'yi ciddi bir rakama satmaya hazırlanan İskoç ekibinin, Morutan için G.Saray'ın kapısını çalacağı kaydedildi. Rangers'ın fiyat araştırması yaptığı ve genç yıldızı devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedeflediği kaydedildi.
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