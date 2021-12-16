GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat

Uzun süredir Göztepe 'nin kalecisi için temaslarda bulunan Aslan'ın yaşanan bu sakatlık sonrası Göztepe yönetimi ile temaslarını sıklaştırdığı öğrenilirken takas artı para planı ile bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Yeni Asır'ın haberine göre; G.Saray'ın takasta Muslera'nın yedeği olan Fatih Öztürk'ü teklif etmeyi planladığı öğrenilirken ayrıca Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlerin de masada olduğu biliniyor.