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GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat

Galatasaray transfer haberleri: Muslera'nın sakatlığı sonrası Göztepe ile Galatasaray arasındaki İrfan Can Eğribayat trafiği hızlandı. İstanbul temsilcisinin takas artı para teklifi ile Göz-Göz'ün kapısını çaldığı Fatih, Aytaç Kara ve Oğulcan isimlerinin masada olduğu öğrenildi. Ayrıca Yedlin artı para teklifinin de gündemde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 08:48
GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat

Galatasaray Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın en az 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle İstanbul temsilcisinin İrfan Can Eğribayat planları yeniden devreye girdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat

Uzun süredir Göztepe'nin kalecisi için temaslarda bulunan Aslan'ın yaşanan bu sakatlık sonrası Göztepe yönetimi ile temaslarını sıklaştırdığı öğrenilirken takas artı para planı ile bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat

Yeni Asır'ın haberine göre; G.Saray'ın takasta Muslera'nın yedeği olan Fatih Öztürk'ü teklif etmeyi planladığı öğrenilirken ayrıca Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlerin de masada olduğu biliniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat

İzmir ekibinin sezon başında İrfan Can için 3.5 ila 5 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği iddia edilmiş ayrıca 2.5 milyon Euro artı Yedlin isteği de konuşulmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat

Galatasaray'ın Boey'in ve Omar'ın takıma dönüş ihtimalini düşünerek Yedlin'den de vazgeçebileceği gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ: Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat

Göztepe'nin Adanaspor'dan renklerine bağladığı İrfan Can Eğribayat, sarı-kırmızılı ekipte sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki file bekçisi bu sezon Süper Lig'de 16 lig maçında görev aldı.

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