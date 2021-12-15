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Galatasaraylı Muslera ve Marcao Avrupa'nın en iyi 11'inde

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndan lider çıkan Galatasaray'da Fernando Muslera ve Marcao, veri karşılaştırma uygulaması Comparisonator'e göre, UEFA kulüp organizasyonları kulüp aşamalarındaki en iyi 11'de yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 18:27
Galatasaray UEFA'ya damga vurdu! En iyi 11'de iki isim...

Veri karşılaştırma uygulaması Comparisonator, UEFA kulüp organizasyonlarının grup aşamalarındaki en iyi 11'leri belirledi.

Galatasaray UEFA'ya damga vurdu! En iyi 11'de iki isim...

E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi gruplarının en iyi kadrosunda yer aldı.

Galatasaray UEFA'ya damga vurdu! En iyi 11'de iki isim...

Avrupa kupalarının grup aşamalarındaki en iyi 11'ler şöyle:

Galatasaray UEFA'ya damga vurdu! En iyi 11'de iki isim...

UEFA Şampiyonlar Ligi

Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)

Galatasaray UEFA'ya damga vurdu! En iyi 11'de iki isim...

UEFA Avrupa Ligi

Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)

Galatasaray UEFA'ya damga vurdu! En iyi 11'de iki isim...

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lindner (Basel), Bah (Slavia Prag), Piesinger (Randers), Ngadeu-Ngadjui (Gent), Sidcley (PAOK), Biel (Kopenhag), Andrade (Karabağ), Zivkovic (PAOK), Wittek (Vitesse), Abraham (Roma), Cabral (Basel)

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