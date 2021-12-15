Galatasaraylı Muslera ve Marcao Avrupa'nın en iyi 11'inde

UEFA Şampiyonlar Ligi
Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)
UEFA Avrupa Ligi
Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Lindner (Basel), Bah (Slavia Prag), Piesinger (Randers), Ngadeu-Ngadjui (Gent), Sidcley (PAOK), Biel (Kopenhag), Andrade (Karabağ), Zivkovic (PAOK), Wittek (Vitesse), Abraham (Roma), Cabral (Basel)