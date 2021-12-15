Galatasaray yönetiminde istifa depremi! Rezan Epözdemir ve 3 isim...

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Özdemir Cuma günü düzenleyeceği basıp toplantısı ile kararını kamuoyu ile paylaşacak.

Ünlü avukatın Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile yapılan özel maç ve Hande Ocak Başev'in CEO olarak atanmasıyla ilgili eleştiriler nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi. Özdemir Beşiktaş maçı sonrası siyah-beyazlıların haklı galibiyet aldığına yönelik yönetim açıklamasına da karşı çıkmıştı.

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir dışında yöneticiler Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin'in istifa etmesi bekleniyor.

REZAN EPÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cuma günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.