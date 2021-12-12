Aslan’a Fransız yıldız

AS'ın haberine göre; PSG, ara transfer döneminde Fransız yıldız ile yollarını ayırmak istiyor. Bernat'ın artan performansı sonrası forma şansı bulamayan Kurzawa'nın gözden çıkarıldığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun, PSG'den ayrılması halinde önündeki en büyük engelin kazandığı yüksek maaş olduğu belirtildi. Fransa Ligue 1 ekibinin kadroda düşünmediği Kurzawa'ya ocak ayında kulüp bulabilmek için uğraş vereceği kaydedildi. Sol bek mevkisine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların Layvin Kurzawa'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

SOL TARAF UÇACAK

Karıyerı boyunca 248 maça çıkan Kurzawa, 22 gol atıp, 32 de asist yaptı. PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, bu sezon ligde henüz şans bulamadı. Fransa Süper Kupa maçında sadece 10 dakika görev yapabilen futbolcu, kendine kulüp aramaya başladı. Van Aanholt'tan beklenen katkıyı alamayan Galatasaray, Kurzawa ile gücüne güç katmayı planlıyor.