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Galatasaray gol atamaz oldu! İşte dikkat çeken istatistikler

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berebere kalan Galatasaray gol yollarında sıkıntı çekiyor. Kadroda 3 forveti bulunan sarı-kırmızılılar ligdeki 10 takımdan daha az gol atmış durumda. İşte sarı-kırmızılıların öne çıkan hücum istatistikleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray gol atamaz oldu! İşte dikkat çeken istatistikler

Avrupa'da başarılı bir performans göstermesine karşın Türkiye liginde dökülen Galatasaray gol yollarında adeta kurudu. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu gibi üç önemli silahı bulunan sarı-kırmızılılar, son 3 maçında galibiyet alamazken sadece 2 gol atabildi.

Galatasaray gol atamaz oldu! İşte dikkat çeken istatistikler

Son olarak Yeni Malatya kilidini açamayan ve golsüz berabere kalan Cimbom, ligde geride kalan 14 haftada sadece 14 gol ulabildi. Bu sayı, Süper Ligdeki 10 takımdan daha az...

Galatasaray gol atamaz oldu! İşte dikkat çeken istatistikler

Aslında sarı-kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde Trabzonspor (14.7), Beşiktaş'ın (14.5) hemen ardında... Ama bu durum gol atmaya yaramıyor.

Galatasaray gol atamaz oldu! İşte dikkat çeken istatistikler

İŞTE ASLAN'IN HÜCUM İSTATİSTİKLERİ:

* Trabzonspor 206 şut atıp 29 gol bulurken, Galatasaray 203 şutta 19 gol atabildi.

Galatasaray gol atamaz oldu! İşte dikkat çeken istatistikler

* Sarı-kırmızılılar (84); Konyaspor (88) ve Adana Demirspor'dan (85) sonra Süper Ligin en fazla isabetsiz şut çeken takımı...

Galatasaray gol atamaz oldu! İşte dikkat çeken istatistikler

* Trabzonspor'un isabetsiz şut sayısı 67. Galatasaray'dan 18 tane daha az isabetsiz şut çekti.

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