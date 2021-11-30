Galatasaray yara aldı! İşte rakamlarla felaket

Galatasaray, Malatya deplasmanında ortaya koyduğu kötü futbol rakamlara net bir şekilde yansıdı. İşte şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Cimbom'un öne çıkan istatistikleri:

* 90 dakika sahada kalan Diagne sadece 17 kez topla buluştu. Muslera'nın (30 kez) neredeyse yarısı kadar.

* Galatasaray'ın iki isabetli şutun da ikinci yarıda oyuna giren Halil ile Cicaldau attı. 13 şutun 11'i isabetsizdi.

* 33 ortanın sadece 6'su isabetli oldu. İki bek van Aanholt (9/1) ve Yedlin'in (5/0) yaptığı 14 ortadan sadece 1'i yerini buldu.

* Galatasaraylı oyuncular 6'sı ikinci yarıda oyuna giren Kerem'le olmak üzere 18 topu başarısız kontrol yüzünden kaybetti.

* Malatyasporlu Mounir tek başında 10 kez adam geçmeyi başardı, rekor kırdı.