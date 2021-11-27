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Galatasaray haberleri | Avrupa'da kükrüyor!

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde özüne döndü. Cimbom, genç kadrosuyla Devler Ligi ayarındaki grupta liderliği bırakmadı. Sarı-kırmızılılar 4. torbadan gelip zirvede yer alan tek takım olmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray haberleri | Avrupa'da kükrüyor!

Marsilya'yı 4-2'lik skorla bozguna uğratan ve topladığı 11 puanla yenilgisiz lider olan Galatasaray, Avrupa'da kükrüyor. 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alıp gruptan çıkmayı garantileyen ve 9 Aralık'ta Lazio ile liderlik maçına çıkacak olan Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonu alınan Fenerbahçe mağlubiyetini unutturdu. İtalya deplasmanından 1 puan çıkardığı takdirde grubu lider noktalayacak Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirecek ekiple play-off oynamadan kendini UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna atmış olacak. Şubat ayını da pas geçecek.

YÜZÜNÜ SÜPER LİG'E ÇEVİRDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak yer alıyor. Avrupa Ligi'ne 4. torbadan katılan diğer 7 takımdan 6'sı 4. sırada, 1 ekip ise 3. basamakta yer alıyor. Sarı-kırmızılıların şimdi yeni hedefi Süper Lig'de oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı. Zirveyle aradaki farkı eritmek isteyen Aslan, yarınki zorlu randevuda mutlak 3 puan hedefliyor. Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Cimbom hazırlıklara ara vermeden de başladı.

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