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Fatih Terim ve flaş istatistik! Galatasaray ve 42 puan...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara almıştı. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe müsabakasında yaşananlardan dolayı kulübe cezası almış ve Yeni Malatyaspor maçında tribünde olamamıştı. Peki, Galatasaray Fatih Terim'siz kaç puan kaybetti? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:50
Fatih Terim ve flaş istatistik! Galatasaray ve 42 puan...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Fenerbahçe maçında çift sarıdan kırmızı kart görmüştü. Terim, 1 maçlık ceza ile beraber hakeme hakaretten 3 maç, tedbire uymamam gerekçesiyle 2 maç olmak üzere toplamda 6 müsabakadan men cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Eğer Fatih Terim'in cezası onanır ve azalmazsa, tecrübeli teknik adam Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında kulübede yer alamayacak.

G.SARAY'IN İŞİ ZOR
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son 11 yılda cezalı olduğu maç sayısı da 42'ye çıktı. 31 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa'da cezalı durumdaydı.

Galatasaray, Terim'siz son olarak çıktığı Yeni Malatyaspor deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Tecrübeli teknik adam olmadan Süper Lig'de Cimbom, 32 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı, 42 puan kaybetti.

Öte yandan Galatasaray, Fatih Terim olmadan Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Kupa'daki 2 maçta da 2 galibiyet elde etti.

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