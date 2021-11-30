GALATASARAY HABERİ: Mustafa Cengiz'e veda! (GS spor haberi)

Galatasaray'ın merhum 37. Başkanı Mustafa Cengiz, dün son yolculuğuna; siyaset, spor, iş ve sanat camiasından birçok seveninin katıldığı cenaze töreninde büyük bir kalabalık eşliğinde uğurlandı. 71 yaşında vefat eden Mustafa Cengiz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Merhumun cenazesi rüzgar ve yağış nedeniyle girişteki kapalı alana alındı. Başkan Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Cengiz'in yakınlarının yanı sıra; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF yöneticileri Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, takım kaptanı kaleci Muslera, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Cengiz yönetiminde görev yapan sarı-kırmızılı eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal katıldı. Mustafa Cengiz'in naaşı daha sonra Ulus Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.



BAYRAKLAR YARIYA İNDİ



Başkan Mustafa Cengiz'in naaşı, cenaze töreni öncesinde son olarak NEF Stadyumu'na getirildi. Cengiz'in çok sevdiği Galatasaray'ına son vedası gerçekleşti.