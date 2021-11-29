GALATASARAY HABERLERİ - Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'den duygu yüklü sözler!

Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, basın mensuplarına duygusal bir açıklama yaptı.

"CANIMI FEDA ETMEYE HAZIRDIM"

Sarper Cengiz sadece babasını değil, rehberini de kaybettiğini söyleyerek, "Hayatta her şeyi açık ve net konuşabildiğim, danışabildiğim, benim yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazlası gelseydi. Sürece başladığımızdan beri yaklaşık 17-18 aydır olan bu süreçte müthiş bir mücadeleyle geçti. Müthiş dirayetli davrandı. Tabiri caizse baba bir dağ. Nasıl bir evlada hastalık süreci yaşatılır ona da hazırladı beni. Ben keşke elden fazlası gelse canımı feda etmeye hazırdım. Ama buraya kadarmış. Saat 17.30'dan beri bir süreç içerisindeyiz. Bu sürede arayan soran bazı açamadığım telefonlar var, herkesten özür diliyorum. O insanların dualarını ve baş sağlığı dileklerini ailece hissettiğimizi bilmenizi rica ederim. Başımız sağ olsun Türk milletinin Galatasaray camiasının, sevenlerin. Ben babamı hiç unutmayacağım, unutamam. Benim kahramanımdı ama onu öyle gören Anadolu'dan gelen Gaziantep'in Nizip ilçesinden çıkıp bana göre muazzam bir o bölgeye de gençlere de bir heyecan katacak bir başarı hikayesi. Mekanı cennet olsun. Allah hepimize sabırlar versin" ifadelerini kullandı.