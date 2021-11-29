Galatasaray'a dönecek mi? Felipe Melo'dan transfer sözleri!

Galatasaray'ın gündemine gelen Felipe Melo'dan transfer açıklaması geldi. Brezilya Ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen deneyimli futbolcu, takımının Copa Libertadores'i kazandığı mücadelenin ardından ESPN'e yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu.

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Transfer sorusuna cevap veren Felipe Melo, "Hangi takıma imza atacağımı merak ediyorlar. ancak beni kimse aramadı. 31 Aralık'a kadar sözleşmem var. Palmeiras veya herhangi bir takım beni aramazsa işsiz kalacağım." dedi.

"KİMSE ARAMAZSA ÇOCUKLARIMLA OYNARIM"

Öte yandan 38 yaşındaki futbolcu, "2 yıl daha futbol oynayacağım çünkü fiziksel olarak çok iyiyim. Beni kimse aramazsa çocuklarımla oynarım" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo bu sezon Palmeiras formasıyla Brezilya Serie A ve Libertadores'te 32 maçta oynadı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.



