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Galatasaray'a dönecek mi? Felipe Melo'dan transfer sözleri!

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'da Felipe Melo ismi gündeme gelmişti. Palmeiras'taki sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan deneyimli futbolcu, Libertadores Kupası'nı kazandıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Transfer sorusuna cevap veren Felipe Melo, henüz kendisiyle temasa geçen bir takım olmadığını ifade etti. İşte o sözler... (fotomac.com.tr - Burak Şentürk / DIŞ HABERLER)

BURAK ŞENTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:29
Galatasaray'a dönecek mi? Felipe Melo'dan transfer sözleri!

Galatasaray'ın gündemine gelen Felipe Melo'dan transfer açıklaması geldi. Brezilya Ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen deneyimli futbolcu, takımının Copa Libertadores'i kazandığı mücadelenin ardından ESPN'e yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu.

"BENİ KİMSE ARAMADI"
Transfer sorusuna cevap veren Felipe Melo, "Hangi takıma imza atacağımı merak ediyorlar. ancak beni kimse aramadı. 31 Aralık'a kadar sözleşmem var. Palmeiras veya herhangi bir takım beni aramazsa işsiz kalacağım." dedi.

"KİMSE ARAMAZSA ÇOCUKLARIMLA OYNARIM"
Öte yandan 38 yaşındaki futbolcu, "2 yıl daha futbol oynayacağım çünkü fiziksel olarak çok iyiyim. Beni kimse aramazsa çocuklarımla oynarım" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo bu sezon Palmeiras formasıyla Brezilya Serie A ve Libertadores'te 32 maçta oynadı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.


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