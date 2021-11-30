Fatih Terim yine yoktu

Fenerbahçe maçının ardından 6 maç ceza alan Fatih Terim, Yeni Malatya maçını tribünden takip ederken Galatasaray hocasız çıktığı bir maçtan daha kayıpla ayrıldı. Malatya ile golsüz berabere kalan Cimbom, Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede olmadığı 32 Süper Lig maçının (14G, 12B, 6M) 18'inde galibiyete ulaşmayı başaramadı ve 42 puandan oldu.

İSTANBUL DIŞINDA KAYIP

Galatasaray bu sezon Avrupa'da 11, ligde 14 olmak üzere toplam 25 maça çıktı. Avrupa'da toplamda oynadığı maçlarda 5 galibiyet 4 beraberlik 2 yenilgi aldı. Sarıkırmızılılar ligde ise 14 maçın sadece 6'sını kazanabildi. Bu sezon ligde İstanbul dışında sadece Karadeniz'de Giresun ve Rize'yi yenebildi. Yani Galatasaray bu sezon aldığı 11 galibiyetin sadece 2 tanesini Anadolu'da alabildi.