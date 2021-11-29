Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mohamed Elneny'den kötü haber geldi

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mohamed Elneny'den kötü haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Lider Trabzonspor ile arasında 14 puan ark bulunan sarı-kırmızılılara bir kötü haber de transferden geldi. Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Elneny devreye giren Cimbom, yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyordu. İngiliz basını, Arsenal'in Elneny'in devre arasında takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini ağırladı. (Kemal Tamtürk - DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:58
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mohamed Elneny'den kötü haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar üstün oynadığı karşılaşmada gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını da bir yandan sürdürüyor.

Cimbom, sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Elneny'i devre arasında kadosuna katmak için yoğun mesai harcıyordu.

İngiliz basınından Galatasaray'a transferde kötü haber geldi.

The Sun'da yer alan haberde Elneny'nin sezon sonuna kadar takımda kalacağı devre arasında takımdan ayrılmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.


DİĞER
Son dakika: Galatasaray'ın penaltı isyanı sonrası çarpıcı sözler! 'Eğer Arda Turan sahada olsaydı...'
ABD basınından bomba iddia: Twitter CEO’su Jack Dorsey istifa edecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor