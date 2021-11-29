GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Mohamed Elneny'den kötü haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar üstün oynadığı karşılaşmada gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını da bir yandan sürdürüyor.

Cimbom, sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Elneny'i devre arasında kadosuna katmak için yoğun mesai harcıyordu.

İngiliz basınından Galatasaray'a transferde kötü haber geldi.

The Sun'da yer alan haberde Elneny'nin sezon sonuna kadar takımda kalacağı devre arasında takımdan ayrılmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.



