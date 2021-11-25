Galatasaray ile anılan Jordan Larsson kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Adı Süper Lig'den bazı takımlarla anılan genç oyuncu Jordan Larsson ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki Jordan Larsson kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

JORDAN LARSSON KİMDİR? 🤔

24 yaşındaki Jordan Larson, Spartak Moskova takımında forma giyiyor. İsveç Milli Takımı'nda da forma giyen 1.75 boyundaki başarılı oyuncu, santrfor bölgesinde forma giyiyor.

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Piyasa değeri 14 milyon Euro olan oyuncu, sol ayağını kullanıyor ve Spartak Moskova ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



