Haberler Galatasaray Galatasaray ile anılan Jordan Larsson kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray ile anılan Jordan Larsson kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Adı Süper Lig'den Galatasaray ile anılan genç oyuncu Jordan Larsson ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki Jordan Larsson kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte Jordan Larson ile ilgili tüm merak edilenler ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:24
Galatasaray ile anılan Jordan Larsson kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Adı Süper Lig'den bazı takımlarla anılan genç oyuncu Jordan Larsson ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki Jordan Larsson kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

JORDAN LARSSON KİMDİR? 🤔

24 yaşındaki Jordan Larson, Spartak Moskova takımında forma giyiyor. İsveç Milli Takımı'nda da forma giyen 1.75 boyundaki başarılı oyuncu, santrfor bölgesinde forma giyiyor.

İŞTE PİYASA DEĞERİ 💶

Piyasa değeri 14 milyon Euro olan oyuncu, sol ayağını kullanıyor ve Spartak Moskova ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


DİĞER
Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA'da Olympiakos FB maçı ne zaman, saat kaçta, şifreli mi ve hangi kanalda?
Metroda saldırıya uğrayan anne kızın ifadesi ortaya çıktı: Güvenlik polis çağırmak istemedi
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor